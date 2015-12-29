В Нижнем Тагиле десятки автовладельцев прокололи шины: в асфальте на Вагонке найден специально заточенный гвоздь (ФОТО)

Буквально вчера тагильчанин Андрей, живущий на Вагонке, немного проехался по району по делам. Спустя какое-то время он заметил, что заднее правое колесо его машины почти полностью спущено. Пока он накачивал его при помощи компрессора, Андрей заметил, что и переднее правое колесо «тоже вяленькое». Накачав колёса, он поехал дальше, однако надолго их не хватило.

Колёса спустили минут через 10. Поехал в шинку. Там уже была небольшая очередь из машин с таким же диагнозом — переднее и заднее правое колесо. И после меня народ ещё подтягивался. Пообщавшись с пострадавшими автовладельцами, выяснил, что все сегодня проезжали в районе улицы Ильича, кольца на конечной трамвайной остановке и заправки, находящейся по дороге в сторону реки Исы. Парень-шиномонтажник сказал, что у всех одинаковые повреждения — прокол острым тонким предметом (таким как гвоздь), без остатков его в шине. Говорит, недобросовестные шиномонтажники иногда втыкают самодельные приспособы из гвоздей в асфальт, чтобы добавить себе работы. Шины заклеили, дружно поматерили этих вредителей и разъехались. И это только в одной шинке на противоположной стороне Вагонки. А сколько ещё народу было в других шинках!? -- возмущённо вопрошает Андрей.

Но на этом история не закончилась. Свою машину тагильчанин оставляет в гаражах, которые находятся неподалёку от упомянутой заправки. По пути домой он решил осмотреть участок пути, по которому проехал утром.

Было уже темно, достал фонарик, иду, смотрю на асфальт в колее, там, где проходит правая сторона у машины. В темноте видно плохо, хоть и с фонариком. И вдруг, метров через 50-70 от заправки (в сторону большой земли) слегка задеваю ногой что-то (а так не увидел даже, хоть и смотрел во все глаза). Возвращаюсь, навожу фонарик. Вот он, красавец. Погнулся уже, видимо много машин через себя пропустил. Немного пошевелив его, вытаскиваю из асфальта. Сомнений нет, ручная работа с вполне понятным умыслом. Гвоздь со срезанной шляпкой, заточенный с двух сторон и забитый в асфальт. Случайно так не получится.

Андрей уверен, что гвоздь находился на дороге не случайно, а был помещён туда с корыстным умыслом. Глядя на фотографии, в этом трудно усомниться. Тем не менее, тагильчанин не спешит обращаться в полицию, так как считает, что там ему не смогут помочь.

Обратившись за комментариями в отдел ГИБДД, редакция TagilCity.ru выяснила, что Андрею всё же стоит написать заявление.

Это называется хулиганским действием. Нужно писать заявление в отдел полиции. Они примут меры к тем людям, которые этот гвоздь поставили считает начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.

Если оставить ситуацию без внимания, махнув на всё рукой, то безнаказанные злоумышленники будут и дальше ставить свои приспособления на дорогах. В октябре на Вагонке автолюбители уже страдали от действий вандалов, которых, предположительно, направляли владельцы автостоянок. Чего ещё ждать автовладельцам от воротил бизнеса в Нижнем Тагиле?