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В Нижнем Тагиле десятки автовладельцев прокололи шины: в асфальте на Вагонке найден специально заточенный гвоздь (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле десятки автовладельцев прокололи шины: в асфальте на Вагонке найден специально заточенный гвоздь (ФОТО)

29 декабря 2015, 11:50ТранспортДенис Таратонов
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