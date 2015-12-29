В Нижнем Тагиле десятки автовладельцев прокололи шины: в асфальте на Вагонке найден специально заточенный гвоздь (ФОТО)
Могут ли работники шиномонтажных мастерских повести себя непрофессионально и разместить на дороге приспособление, прокалывающее колёса машин, таким образом увеличив себе количество работы? Один из жителей Нижнего Тагила уверен, что да, могут.
Буквально вчера тагильчанин Андрей, живущий на Вагонке, немного проехался по району по делам. Спустя какое-то время он заметил, что заднее правое колесо его машины почти полностью спущено. Пока он накачивал его при помощи компрессора, Андрей заметил, что и переднее правое колесо «тоже вяленькое». Накачав колёса, он поехал дальше, однако надолго их не хватило.
Колёса спустили минут через 10. Поехал в шинку. Там уже была небольшая очередь из машин с таким же диагнозом — переднее и заднее правое колесо. И после меня народ ещё подтягивался. Пообщавшись с пострадавшими автовладельцами, выяснил, что все сегодня проезжали в районе улицы Ильича, кольца на конечной трамвайной остановке и заправки, находящейся по дороге в сторону реки Исы. Парень-шиномонтажник сказал, что у всех одинаковые повреждения — прокол острым тонким предметом (таким как гвоздь), без остатков его в шине. Говорит, недобросовестные шиномонтажники иногда втыкают самодельные приспособы из гвоздей в асфальт, чтобы добавить себе работы. Шины заклеили, дружно поматерили этих вредителей и разъехались. И это только в одной шинке на противоположной стороне Вагонки. А сколько ещё народу было в других шинках!? -- возмущённо вопрошает Андрей.
Но на этом история не закончилась. Свою машину тагильчанин оставляет в гаражах, которые находятся неподалёку от упомянутой заправки. По пути домой он решил осмотреть участок пути, по которому проехал утром.
Было уже темно, достал фонарик, иду, смотрю на асфальт в колее, там, где проходит правая сторона у машины. В темноте видно плохо, хоть и с фонариком. И вдруг, метров через 50-70 от заправки (в сторону большой земли) слегка задеваю ногой что-то (а так не увидел даже, хоть и смотрел во все глаза). Возвращаюсь, навожу фонарик. Вот он, красавец. Погнулся уже, видимо много машин через себя пропустил. Немного пошевелив его, вытаскиваю из асфальта. Сомнений нет, ручная работа с вполне понятным умыслом. Гвоздь со срезанной шляпкой, заточенный с двух сторон и забитый в асфальт. Случайно так не получится.
Андрей уверен, что гвоздь находился на дороге не случайно, а был помещён туда с корыстным умыслом. Глядя на фотографии, в этом трудно усомниться. Тем не менее, тагильчанин не спешит обращаться в полицию, так как считает, что там ему не смогут помочь.
Обратившись за комментариями в отдел ГИБДД, редакция TagilCity.ru выяснила, что Андрею всё же стоит написать заявление.
Это называется хулиганским действием. Нужно писать заявление в отдел полиции. Они примут меры к тем людям, которые этот гвоздь поставили считает начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.
Если оставить ситуацию без внимания, махнув на всё рукой, то безнаказанные злоумышленники будут и дальше ставить свои приспособления на дорогах. В октябре на Вагонке автолюбители уже страдали от действий вандалов, которых, предположительно, направляли владельцы автостоянок. Чего ещё ждать автовладельцам от воротил бизнеса в Нижнем Тагиле?
© Денис Таратонов, TagilCity.ru