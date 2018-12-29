Стоп-контроль: рейды ГИБДД пройдут в новогодние праздники в Нижнем Тагиле и ГГО

В Нижнем Тагиле и ГГО сотрудники ДПС будут останавливать управляющих транспортным средством тагильчан для выявления нарушителей, употребивших алкоголь.

Отдел пропаганды ГИБДД по городу просит тагильчан информировать об увиденных нарушениях или о людях, употребивших алкоголь перед посадкой за руль. Обратиться в Госавтоинспекцию можно по телефонам: 97-67-20, 97-67-21, 97-67-22, 97-70-01.