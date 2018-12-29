Стоп-контроль: рейды ГИБДД пройдут в новогодние праздники в Нижнем Тагиле и ГГО
Сегодня, 18:11ТранспортФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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ГИБДД информирует об операции «Стоп-контроль», которая пройдет с 30 декабря по 8 января в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе. Мероприятие нацелено на поимку пьяных водителей, пресечение ПДД и выявление лиц, управляющих транспортным средством без водительских удостоверений.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле и ГГО сотрудники ДПС будут останавливать управляющих транспортным средством тагильчан для выявления нарушителей, употребивших алкоголь.
Отдел пропаганды ГИБДД по городу просит тагильчан информировать об увиденных нарушениях или о людях, употребивших алкоголь перед посадкой за руль. Обратиться в Госавтоинспекцию можно по телефонам: 97-67-20, 97-67-21, 97-67-22, 97-70-01.
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