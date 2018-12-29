Транспортная реформа в Екатеринбурге отложена до июля 2019 года
Реализация транспортной реформы отложена до июля 2019 года. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обозначил основные этапы подготовки реформы.
В первые три месяца 2019 года власти Екатеринбурга исследуют через приложения «Яндекса» перемещение граждан по уральской столице. Исследования будут проанализированы, а затем специалисты разработают новую маршрутную сеть. В основе данной разработки будет задействован «стационарный» транспорт: трамваи, метро, троллейбусы, а маршрутки и автобусы будут осуществлять движение из пунктов остальных направлений.
После сбора данных, анализа и разработки, администрация уральской столицы рассчитает стоимость необходимого для реализации реформы транспорта. Планируется закупка 60 трамваев. В это же время специалисты займутся разработкой новых остановок.
После осуществления всех этапов подготовки реформы, власти определят источник финансирования, а также объявят конкурс по концессиям. Высокинский подчеркнул, что пока все сомнения по поводу реформы не будут устранены, реализация не начнется, информирует Znak.com.
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