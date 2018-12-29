Транспортная реформа в Екатеринбурге отложена до июля 2019 года

В первые три месяца 2019 года власти Екатеринбурга исследуют через приложения «Яндекса» перемещение граждан по уральской столице. Исследования будут проанализированы, а затем специалисты разработают новую маршрутную сеть. В основе данной разработки будет задействован «стационарный» транспорт: трамваи, метро, троллейбусы, а маршрутки и автобусы будут осуществлять движение из пунктов остальных направлений.

После сбора данных, анализа и разработки, администрация уральской столицы рассчитает стоимость необходимого для реализации реформы транспорта. Планируется закупка 60 трамваев. В это же время специалисты займутся разработкой новых остановок.