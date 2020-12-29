В екатеринбургском аэропорту Кольцово впервые появится рейс в Киров

В екатеринбургском аэропорту Кольцово впервые появится рейс в Киров

Сегодня, 14:05ТранспортPhoto: Яндекс.Карты
В расписании аэропорта Кольцово в Екатеринбурге впервые в новейшей истории появятся прямые рейсы в Киров.

Первый полет пройдет 2 января 2021 года, сообщает телеканал ОТВ.

Планируется что рейсы будут совершаться по средам и субботам с вылетом в 08.30 по местному времени. Общее время перелета составит 1 час 25 минут.

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