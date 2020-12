В екатеринбургском аэропорту Кольцово впервые появится рейс в Киров

В расписании аэропорта Кольцово в Екатеринбурге впервые в новейшей истории появятся прямые рейсы в Киров.

Первый полет пройдет 2 января 2021 года, сообщает телеканал ОТВ. Планируется что рейсы будут совершаться по средам и субботам с вылетом в 08.30 по местному времени. Общее время перелета составит 1 час 25 минут.

