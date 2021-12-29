Строительства моста через Тагильский пруд: итоги 2021 года

Глава города Владислав Пинаев и депутаты Гордумы и ЗакСО посетили стройку и оценили ход работ по возведению моста через Тагильский пруд. В 2021 году проект реализуется в опережением графика и в амбициозных планах — закончить строительство не в ноябре, а уже к юбилею Нижнего Тагила в августе 2022 года.

Основной итог по проекту — все идет по плану. Двигаемся вперед. Два берега уже соединены. Три моста по сути построены. Как выяснилось, многие железнодорожные пути у нас раздельные, мы считали за один — будем считать за два. Поэтому 4 моста дополнительных. Проект двигается дальше. Следующий год будет очень серьезный, сложный. Необходимо доделать достаточно серьезное количество работ, освоить большую сумму денег. Но самое главное — завершить досрочно строительство моста, не в ноябре, а к юбилейному дню города 14 августа. Это сложно и непростая задача наша цель, мы будем еще обсуждать это только. Но может и получится,поделился планами глава города Владислав Пинаев. Надвижку металлоконструкций подрядчик начал в марте этого года. На конец декабря строители ООО «АльмакорГрупп» полностью завершили установку пролетного строения. В настоящее время к путепроводу через Свердловское шоссе сделаны подходы и уложен нижний слой асфальта. Возводится еще один путепровод через железную дорогу. Нынешний год у нас очень удачный и не просто выполнили план, мы его перевыполнили. Деньги, которые нам были заложены изначально, лимиты финансирования, — мы перевыполнили на 580 миллионов. Мы сделали полностью путепровод через Свердловское шоссе, путепровод через железную дорогу. Это основной мост — надвижка закончилась, основной пролет (1 и 2) собран. Сейчас идет процесс опускания пролетных строений и два дня еще, к новому году вся работа будет закончена,поясняет руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров. Помимо возведения элементов самого моста, подрядчик занимался и сопутствующими работами. Также была проложена ливневая канализация вдоль дорог по обеим сторонам пруда. В будущем году предстоит заасфальтировать мост и подъезды к нему, выполнить благоустройство, установить освещение и обеспечить удобство для пешеходов. Перенесены электрические сети, ливневые очистные сделаны, дождевая канализация сделана. Уже поставлены 4 блочные модульные подстанции. На следующий год задача — сдать ко дню города объект полностью. На мосту возведем архитектурное освещение, благоустройство, асфальтирование, тротуары — все будет закончено,рассказал Вячеслав Назаров. Председатель гордумы Вадим Раудштейн отметил, что реализация проекта поможет развивать инфраструктуру в регионе и далее: Мечта многих поколений тагильчан! В нашем генеральном плане есть три моста, и мы сделали один мост, который будет ну очень важен для города и вложены очень большие средства. Соединятся два больших района: с Вагонки на ГГМ не надо будет ездить через центр города. Центр будет разгружен, людям будет удобно. Если будет дальше продолжение в сторону Салды — это будет еще удобнее. Здорово, что это будет шикарный подарок на юбилей нашего города. Напомним, строительство моста длиною 400 метров должно завершиться к 300-летию Нижнего Тагила, то есть в следующем году. Финансирование проекта осуществлялось из местного и регионального бюджетов. Общая сумма контракта — 3,8 млрд рублей. Рабочая карта тагильского градоначальника

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