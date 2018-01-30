4 млн рублей ущерба от транспортных преступлений выявлено в Нижнем Тагиле за 2017 год

Следственный комитет РФ 15 января 2018 года отметил свой 7-й день рождения. В этот день сотрудники Нижнетагильского следственного отдела на транспорте не только отметили праздник, но и подвели итоги работы за 2017 год.

Следователи отметили, что прошедший год выдался для них сложным. Так, за 2017 год сотрудниками ведомства было рассмотрено более 300 сообщений о совершении преступлений различной степени тяжести. По словам следователей, зачастую проверка обращений становится такой же сложной, как и расследование уголовных дел.

По результатам проверок на транспорте было возбуждено 100 уголовных дел. Кроме того, за 2017 год следователями был выявлен материальный ущерб по уголовным делам и материалам доследственных проверок на сумму около 4 млн рублей, пишет Нижнетагильский следственный отдел на транспорте.