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4 млн рублей ущерба от транспортных преступлений выявлено в Нижнем Тагиле за 2017 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4 млн рублей ущерба от транспортных преступлений выявлено в Нижнем Тагиле за 2017 год

30 января, 21:00Транспорт
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