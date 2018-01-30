Акция «Водитель – будь осторожен на трассе» прошла в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Данная акция проводилась с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий из-за несоблюдения водителями скоростного режима в соответствии с погодными и дорожными условиями, выезда на встречную полосу, а также управления автомобилем в утомленном и болезненном состоянии.

Сотрудники полиции рассказывали водителям грузовых и легковых автомобилей о том, как не уснуть, находясь за рулем, и что нужно делать в случае возникновения аварийной ситуации.

Водителям также напомнили, что на трассах нужно быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим, пристегиваться реми безопасности, не совершать маневры, которые могут повлечь за собой аварии, не садиться за руль при плохом самочувствии.

Все водители, с которыми проводилась профилактическая беседа, особенно дальнобойщики, отметили необходимость своевременного отдыха при поездках на дальние расстояния.

Водителям были вручены памятки о способах не уснуть за рулем и движении по дорогам вне населенных пунктов.

Автодорога «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» в 2017 году была признана самой аварийной дорогой в регионе. Только с начала 2018 года на данной автодороге произошли 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, 1 человек погиб, сообщили сотрудники пропаганды отдела ГИБДД.