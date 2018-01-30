Безбилетных пассажиров в России будет запрещено высаживать из транспорта

После случаев, когда детей высаживали на мороз из-за нехватки денег на проезд, проблемой занялось Министерство транспорта. Свою позицию министр Максим Соколов разъяснил губернатору Свердловской области: высадка пассажиров без билета в условиях низких температур недопустима, т.к. может спровоцировать ситуацию, опасную для здоровья и жизни. Эту информацию министр просил довести до сведения перевозчиков.

В качестве альтернативы высадке безбилетного пассажира разработанный законопроект предлагает взыскивать с нарушителя штраф в 20-кратном размере от стоимости проезда через суд.

Этой зимой в нескольких регионах России уже действует запрет на высадку «безбилетников», но подобные ситуации возникают и по сей день. Так, в Новокузнецке 11-летнюю девочку высадили на 35-градусный мороз, в Тюмени 12-летней школьнице не хватило 5 рублей на оплату проезда, в Астрахани из маршрутки выгнали 13-летнего мальчика. Теперь контролерам при оценке ситуации нужно будет обращать внимание на три вещи: время суток, погодные условия и статус безбилетного пассажира (ребенок, пенсионер или инвалид), сообщают «Известия».

Контролеров, пренебрегающих этими правилами, можно будет привлечь к ответственности по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», предусматривающей до одного года лишения свободы.