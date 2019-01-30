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Свердловская область вошла в пятерку регионов России по покупке люксовых автомобилей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Mercedes benz 1461508 960 720

Свердловская область вошла в пятерку регионов России по покупке люксовых автомобилей

Сегодня, 09:34ТранспортФото: PxHere
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