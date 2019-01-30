Свердловская область вошла в пятерку регионов России по покупке люксовых автомобилей

В России составлен рейтинг регионов по количеству покупаемых люксовых автомобилей. Всего за 2018 год в стране приобретены 1 463 автомобиля класса «люкс». Данный показатель на 1,6% превышает объем рынка люксовых автомобилей за 2018 год.

Наибольшее количество автомобилей приобретены в Москве и Московской области – 991 экземпляр, в Санкт-Петербурге – 126. Третье место по продажам автомобилей данной категории занимает Краснодарский край – 35 продаж, на четвертом – Свердловская область. В регионе за 2018 год куплен 21 автомобиль класса «люкс».