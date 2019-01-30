Свердловская область вошла в пятерку регионов России по покупке люксовых автомобилей
В 2018 году жители Свердловской области приобрели 21 люксовый автомобиль.
В России составлен рейтинг регионов по количеству покупаемых люксовых автомобилей. Всего за 2018 год в стране приобретены 1 463 автомобиля класса «люкс». Данный показатель на 1,6% превышает объем рынка люксовых автомобилей за 2018 год.
Наибольшее количество автомобилей приобретены в Москве и Московской области – 991 экземпляр, в Санкт-Петербурге – 126. Третье место по продажам автомобилей данной категории занимает Краснодарский край – 35 продаж, на четвертом – Свердловская область. В регионе за 2018 год куплен 21 автомобиль класса «люкс».
Почти половину данного рынка составляют автомобили марки Mercedes-Benz Maybach S-Class – 49%, на втором месте по предпочтению россиян оказался автомобиль марки Bentley – 298 единиц, обладателями Maserati стали 238 россиян. Также в 2018 году в России приобретены 96 Rolls-Royce, 72 Lamborghini, 30 Ferrari и 13 Aston Martin, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
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