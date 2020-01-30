В Нижнем Тагиле прошла презентация экологичного автобуса
Сегодня, 15:32ТранспортФото: Тагильский рабочий
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30 января в Нижнем Тагиле состоялась презентация автобуса МАЗ-206086, работающего на газомоторном топливе, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Презентация транспортного средства прошла в рамках подготовки Нижнего Тагила к обновлению автопарка для пассажироперевозок. Презентованный автобус оборудован пандусом для маломобильных групп населения, включает 27 сидячих мест, общая вместимость — 78 человек.
В настоящий момент представители транспортных компаний рассматривают варианты, окончательное решение по конкретным моделям транспортных средств не принято.
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Напомним, обновление автопарка Нижнего Тагила финансируется из областного бюджета в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева городу выделено 110 миллионов рублей, на них можно приобрести 100 новых автобусов.
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