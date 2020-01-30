В Нижнем Тагиле прошла презентация экологичного автобуса

Презентация транспортного средства прошла в рамках подготовки Нижнего Тагила к обновлению автопарка для пассажироперевозок. Презентованный автобус оборудован пандусом для маломобильных групп населения, включает 27 сидячих мест, общая вместимость — 78 человек.

В настоящий момент представители транспортных компаний рассматривают варианты, окончательное решение по конкретным моделям транспортных средств не принято.