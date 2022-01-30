Кто и что мешает работе дорожных служб Нижнего Тагила?

Очень часто жалуются на нас с улицы Булата Окуджавы. Мы всегда реагируем, буквально на той неделе нам написали: «Нам никто ничего не чистит», а мы туда никогда заехать не можем, потому что с обеих сторон улицы машины стоят. И, соответственно, где мы можем, вычищаем, а там дальше уже водитель боится ехать. То есть он начинает ехать, опускает лопату, его начинает стаскивать, говорит Игорь Васильев.