Кто и что мешает работе дорожных служб Нижнего Тагила?

Дорожная техника зимой — привычное явление. Но иногда столь необходимая уборка снега становится поводом для высказывания недовольств. Насыпи не дают автомобилистам выехать с парковки, а ледяная колея образуется в местах скопления машин. Чаще всего именно такие жалобы получает МУП «Тагилдорстрой» от жителей Нижнего Тагила.
Однако решение озвученных проблем не всегда зависит от дорожных служб. Редакция TagilCity.ru выяснила, в каких случаях почистить дорогу не удается качественно и где чаще всего возникают неудобства. На наши вопросы ответил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев — его организация отвечает за уборку снега в Тагилстроевском и Ленинском районах Нижнего Тагила (за исключением Тагилстроя).
Головная боль дорожников — припаркованные на проезжей части автомобили. Проблемные места в городе — улицы Газетная и Карла Маркса, Мира и Октябрьской революции, рассказывает Игорь Васильев. Еще один участок дороги, порой труднодоступный для спецтехники, — улица Булата Окуджавы. При этом заявки на уборку данной территории поступают достаточно часто. Однако по обеим сторонам дороги круглосуточно припаркован транспорт.
Очень часто жалуются на нас с улицы Булата Окуджавы. Мы всегда реагируем, буквально на той неделе нам написали: «Нам никто ничего не чистит», а мы туда никогда заехать не можем, потому что с обеих сторон улицы машины стоят. И, соответственно, где мы можем, вычищаем, а там дальше уже водитель боится ехать. То есть он начинает ехать, опускает лопату, его начинает стаскивать, говорит Игорь Васильев.
Дорожники обращались к жителям района с просьбой освободить проезжу часть от автомобилей, однако решение проблемы так и не нашлось. Аналогичная ситуация происходит и на дублере Октябрьского проспекта. Жители ближайших домов используют полосу дороги как место круглосуточной парковки, а вот грейдеру и другой дорожной технике проехать затруднительно. Для этих целей МУП «Тагилдорстрой» использует трактор JCB, который отличается маневренностью.
Отдельные трудности испытывает снегоуборочная техника при работе на оживленной дороге, но, со слов директора, сотрудники учреждения относятся к этому с пониманием. Чтобы не создавать неудобств тагильским автомобилистам, 60% техники чистит места массового скопления машин в ночное время.
Иногда очистку дорог замедляют не только автолюбители, но и непредвиденные ситуации, например, коммунальные аварии. За последнее время только возле парка «Народного» произошло два прорыва коммуникаций. Устранить розлив воды на дороге необходимо в кратчайшие сроки, чтобы не допустить гололеда, — в таких ситуациях выводится максимальное количество техники и сотрудников.
Если говорить про коммунальные аварии, то у нас сразу все ресурсы стягиваются туда. Сразу реагируем, иначе все замерзнет. От основной работы нас, конечно, отвлекает, рассказывает директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Казалось бы, стандартные методы решения — осведомить население о графике уборки снега через СМИ и паблики или же перекрыть дорогу на время расчистки проезжей части. Но это не станет выходом из сложившейся ситуации, отвечает на наш вопрос директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев. Во время снегопада дорожники действуют по определенному алгоритму.
Обеспечить отсутствие рыхлого снега более 5 см — это наша первоочередная задача, вторая — обработать противогололедными материалами. Потом начинаем вырезать накат грейдерами, затем чистим пешеходные переходы, треугольники видимости. Потом, конечно, мы вывозим снег, сказал Игорь Васильев.
Соблюдать графики во время неблагоприятных погодных условиях, по мнению директора дорожной службы, затруднительно. А перекрывать дорогу при массовом скоплении автомобилей не имеет смысла. Если на участке нет знака «Стоянка запрещена», тагильские водители вправе оставлять машины.
График сделать или объявления развешать — можно, конечно, об этом говорить. Но по большому счету так не получается. Или перекроем мы дорогу, знаки поставим. Машины все равно стоят, поделился директор МУП «Тагилдорстрой».
Не будет решением затруднений с припаркованными автомобилями и информирование населения посредством СМИ или соцсетей. Машины на проезжей части оставляют не только жители близлежащих домов, а иногда проезжая часть — единственное место для парковки.
Допустим, улица Карла Маркса от Октябрьской Революции до Газетной: проедьте в любое время дня и ночи — там всегда стоят машины с обеих сторон. Кому там вешать объявления?
Проблемы в работе дорожников возникают не только из-за человеческого фактора, но и по ряду других причин. Нередко тагильчане обращаются с заявками на уборку насыпей в местах парковки или тротуаров. Но устранить завалы снега в короткий промежуток времени не представляется возможным.
Есть определенная технология. Когда идет снегопад, сначала колонной проезжают КДМ (прим. — комбинированные дорожные машины), чтобы убрать с дороги рыхлый снег. Затем проходит грейдер, образуется вал снега, который убирает трактор. Следующий этап — вывоз снега. Временной промежуток, конечно, вызывает недовольства, но и сделать это быстро мы не можем, так как не хватит кадрового ресурса, пояснил Игорь Васильев.
Обращения тагильчан, со слов руководителя, иногда становятся поводом для изменения методов работы организации. Так, дорожники отказались от использования химических реагентов для обработки проезжей части.
Мы стараемся работать с новыми материалами — песчано-щебеночной смесью и мелким щебнем. Я считаю, что на скоростных трассах реагенты нужны, так как снег превращается в накат и лучше действовать оперативно. А в застройке, при необходимости, обрабатывать спуски, подъемы и опасные повороты, сказал директор МУП «Тагилдорстрой».
Больше половины спецтехники борется с последствиями снежной стихии по ночам, однако, по словам Игоря Васильева, этого не всегда бывает достаточно. Но только ли сознательность водителей мешает дорожникам или качественная уборка проезжей части зависит от финансирования и кадрового ресурса — актуальный вопрос.