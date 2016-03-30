Сегодня дорожники вместе с представителями общественности фиксировали дефекты дорог в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

После согласования со службой заказчика эти улицы отфрезеруют и выполнят ремонт картами. Карты получатся значительной площади. Во время составления дефектной ведомости было обнаружено несколько забитых грязью ливневых колодцев, они включены в график прочистки рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Общественники отмечают, что необходимо решать проблемы дорог в комплексе, то есть, там, где необходимо, нужно не только ремонтировать дорожное полотно на проезжей части, но и проводить сопутствующие работы.

Например, жители Красного Камня жалуются на излишне высокие бордюры на остановке «Магазин Уют», а в островке безопасности на ул. Садовая скапливается мусор.

Эти проблемы требуют решения. Решение любых дорожных проблем требует средств. А пока на ремонты дорог МУП «Тагилдорстрой» получил только 13 миллионов рублей. Между тем картовый ремонт улиц Победы и Садовая должен быть выполнен до майских праздников.