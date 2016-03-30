Жители одного из пригородных посёлков Нижнего Тагила вынуждены пешком возвращаться домой по обочине скоростной трассы (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратились жители поселка Совхоз, расположенного рядом с Евстюнихой, неподалёку от Нижнего Тагила на север по Серовскому тракту.

У нас всё было очень хорошо с общественным транспортом. Мы всегда могли уехать на проходящих автобусах из Лаи, Горноуральского, Балакино. Но в середине марта на дороге насмерть сбили мужчину. Через несколько дней после этого там запретили останавливаться автобусам, убрали все знаки. Теперь ближайшая к нам остановка находится на расстоянии более километра! Мы каждый день ходим по обочине высокоскоростной трассы, по которой автомобили носятся с такой скоростью, что нас буквально сдувает рассказала журналисту TagilCity.ru жительница посёлка Совхоз Алевтина.

Жительница отметила, что в самом посёлке, а также в коллективном саду «Мечта», расположенном неподалёку, проживает в сумме около тысячи человек. Все они остались без привычной для них остановки общественного транспорта. По словам старожилов, на дисциплину водителей негативно повлияло упразднение поста ГИБДД, который ранее находился неподалёку.

11 марта на 154 километре Серовского тракта был насмерть сбит пешеход.

Фотографии, сделанные отделом пропаганды ГИБДД в день трагедии.

По решению ГИБДД, общественный транспорт перестал останавливаться на близлежащей остановке «Садоводы», хотя в справочниках она всё ещё значится.

Скриншот из 2gis

Получить оперативный комментарий от ГИБДД о том, будет ли возращена жителям посёлка и дачникам их остановка, не удалось.

Но редакция TagilCity.ru вынуждена отметить тот факт, что теперь жителям приходится проходить расстояние от ближайшей остановки в посёлке Евстюниха пешком по обочине Серовского тракта, где нет тротуаров. Многие жители возвращаются домой с наступлением темноты. Мало кто из них носит на одежде светоотражающие полосы. Это чревато новыми трагедиями на тракте, уже прозванном «Трассой смерти».