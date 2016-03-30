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Жители одного из пригородных посёлков Нижнего Тагила вынуждены пешком возвращаться домой по обочине скоростной трассы (ФОТО)
Сюжеты:
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Жители одного из пригородных посёлков Нижнего Тагила вынуждены пешком возвращаться домой по обочине скоростной трассы (ФОТО)

30 марта 2016, 14:20ТранспортПавел Щербина
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