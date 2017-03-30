17 улиц отремонтируют за 2017 год в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

Обширный список выявленных замечаний сегодня будет направлен в «Службу заказчика» и «УБТ-Сервис» пояснил председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Объём подлежащих ремонту в Дзержинском районе автомобильных дорог на данный момент состоит из 19 объектов:

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Восточное на участке от улицы Фестивальная до улицы Цементная в городе Нижний Тагил;

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Восточное на участке от улицы Цементная до шоссе Северное в городе Нижний Тагил;

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Восточное на участке от шоссе Северное до проспекта Вагоностроителей в городе Нижний Тагил;

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Восточное на участке от проспекта Вагоностроителей до поста ГИБДД в городе Нижний Тагил;

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Северное на участке от шоссе Восточное до КМЦ в городе Нижний Тагил;

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Северное на участке от КМЦ до УХП в городе Нижний Тагил;

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Северное на участке от УХП до улицы Щорса в городе Нижний Тагил;

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Чайковского на участке от проспекта Ленинградский до улицы Ильича в городе Нижний Тагил;

На фото представлена улица Чайковского. Её ремонт запланирован на это лето сообщается в группе «Тагил без ям.

Контракты на вышеперечисленные ремонты дорог будут разыграны в конце мая. Это не полный перечень дорог, которые будут отремонтированы. Дополнительная информация о текущих ремонтах станет известна ближе к строительному сезону.