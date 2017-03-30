4 улицы на Тагилстрое отремонтируют в Нижнем Тагиле за 2017 год (ФОТО)

Кроме представленного списка планируется провести дополнительные ремонты дорог в рамках текущего содержания дорожно-уличной сети. Возможно, другие улицы Тагилстроя, не попав в этот список, попадут в план ремонта по текущему содержанию пояснил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.