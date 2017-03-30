4 улицы на Тагилстрое отремонтируют в Нижнем Тагиле за 2017 год (ФОТО)
30 марта 2017, 16:40ТранспортЕкатерина Малых
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2 улицы на Тагилстрое и 2 улицы на Руднике в Нижнем Тагиле начнут ремонтировать уже в этом году.
Сюжеты: Нижний Тагил
Кроме представленного списка планируется провести дополнительные ремонты дорог в рамках текущего содержания дорожно-уличной сети. Возможно, другие улицы Тагилстроя, не попав в этот список, попадут в план ремонта по текущему содержанию пояснил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.
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Фото ул. Землячки из группы «Тагил без ям»
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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