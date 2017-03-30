Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
4 улицы на Тагилстрое отремонтируют в Нижнем Тагиле за 2017 год (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

4 улицы на Тагилстрое отремонтируют в Нижнем Тагиле за 2017 год (ФОТО)

30 марта 2017, 16:40ТранспортЕкатерина Малых
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?