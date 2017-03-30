6 улиц отремонтируют в 2017 году на Вые, Лебяжке и в посёлке Кирпичный Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

На строительный сезон 2017 года запланирован большое объём дорожных работ в каждом районе Нижнего Тагила. Так в микрорайонах Выя, Лебяжка и посёлок Кирпичный уже внесено в план ремонтов 6 автомобильных дорог общего пользования. Однако эта цифра ещё не окончательная.