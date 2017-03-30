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6 улиц отремонтируют в 2017 году на Вые, Лебяжке и в посёлке Кирпичный Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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6 улиц отремонтируют в 2017 году на Вые, Лебяжке и в посёлке Кирпичный Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

30 марта 2017, 18:05ТранспортЕкатерина Малых
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