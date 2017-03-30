6 улиц отремонтируют в 2017 году на Вые, Лебяжке и в посёлке Кирпичный Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
30 марта 2017, 18:05ТранспортЕкатерина Малых
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Ремонт ряда улиц, относящихся к Ленинскому району, будет проведён в 2017 году.
Сюжеты: Нижний Тагил
На строительный сезон 2017 года запланирован большое объём дорожных работ в каждом районе Нижнего Тагила. Так в микрорайонах Выя, Лебяжка и посёлок Кирпичный уже внесено в план ремонтов 6 автомобильных дорог общего пользования. Однако эта цифра ещё не окончательная.
Вероятно, часть дорог данных микрорайонов будет отремонтирована дополнительно в рамках текущего содержания дорог отмечается в группе «Тагил без ям».
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Восточная в городе Нижний Тагил;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Высокогорская на участке от улицы Оплетина до улицы Космонавтов в городе Нижний Тагил;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Некрасова в городе Нижний Тагил;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Пароходная - Липовый тракт на участке от улицы Фрунзе до дома № 30 по Липовому тракту в городе Нижний Тагил;
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- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ермака на участке от дома № 19 по улице Ермака до улицы Береговая-Краснокаменская в городе Нижний Тагил;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Оплетина в городе Нижний Тагил.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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