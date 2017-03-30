Ухудшившиеся погодные условия привели к многочисленным авариям в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
30 марта 2017, 11:00ТранспортЕкатерина Малых
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Несколько ДТП произошло сегодня, 30 марта, утром в Нижнем Тагиле. Так на пересечении улиц Фрунзе и Черных столкнулись KIA Soul и Renault Logan, другая авария произошла на пересечении улиц Карла Маркса и Первомайской.
Сюжеты: Нижний Тагил
В первом случае чёрный автомобиль KIA Soul, двигаясь по улице Фрунзе в сторону центра улицы Серова, врезался в Renault зелёного цвета.
У KIA повреждения передней части автомобиля. Автомобиль Renault получил повреждения правой части кузова: вмята передняя боковая дверь и переднее крыло сообщил редакции TagilCity.ru очевидец.
В ГИБДД сообщили об отсутствии пострадавших.
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Вторая авария произошла на улице Карла Маркса. Водители разобрались между собой самостоятельно с оформлением европротокола.
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Увеличившееся количество столкновений связывается с ухудшением погодных условий. Водителей просят быть внимательней на дорогах.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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