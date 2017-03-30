Ухудшившиеся погодные условия привели к многочисленным авариям в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

В первом случае чёрный автомобиль KIA Soul, двигаясь по улице Фрунзе в сторону центра улицы Серова, врезался в Renault зелёного цвета.

У KIA повреждения передней части автомобиля. Автомобиль Renault получил повреждения правой части кузова: вмята передняя боковая дверь и переднее крыло сообщил редакции TagilCity.ru очевидец.

В ГИБДД сообщили об отсутствии пострадавших.

Вторая авария произошла на улице Карла Маркса. Водители разобрались между собой самостоятельно с оформлением европротокола.

Увеличившееся количество столкновений связывается с ухудшением погодных условий. Водителей просят быть внимательней на дорогах.