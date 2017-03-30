ВАЗ развернулся и врезался в стену в результате ДТП на ул. Октябрьской революции в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
26 марта в 17:15 около ЦУМа (Октябрьской революции, 66) произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Сhery.
По информации ГИБДД Нижнего Тагила, в случившейся аварии никто не пострадал, но оба автомобиля получили механические повреждения.
Водитель автомобиля ВАЗ допустил столкновение с автомобилем Сhery. Пострадавших нет рассказали об аварии в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
О том, что происходило в салоне автомобиля Сhery, рассказала запись видерегистратора.
Пассажирка пыталась предупредить водителя – «ты щас в него въедешь, у него бочина! Смотри!». Буквально через несколько секунд действительно произошло столкновение, в результате которого ВАЗ 2113 развернуло и ударило о стену. Заканчивается видео эмоциональным восклицанием пассажирки - «Ты чё творишь?».
Видео: Maks Khvorostov
Автор оставил следующее пояснение к своему видео:
Водитель ВАЗ 2113 вину не признал, вызывали ГИБДД, там быстро определили виновника.
© Павел Щербина, TagilCity.ru