Водителей-новичков обязали клеить «восклицательные знаки» на авто
30 марта 2017, 10:55Транспорт
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24 марта текущего года Постановлением Правительства РФ внесены изменения в ПДД, которые касаются водителей со стажем вождения, не превышающим два года.
Изменения, прежде всего, как сообщает Отдел пропаганды ГИБДД, направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения.
Новичков обязали обозначить свой автомобиль знаком «начинающий водитель», если стаж вождения не достиг двух лет. Это поможет другим участникам движения. Стоит отметить, что за минувший год с участием водителей-новичков в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО зафиксировано 50 ДТП, шесть из них с летальным исходом.
Попытки пренебречь нововведением будут караться административным штрафом в размере 500 рублей.
Также начинающим водителям запрещено буксировать ТС и развивать скорость выше 70 км/ч на любых дорогах.
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