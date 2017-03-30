Водителей-новичков обязали клеить «восклицательные знаки» на авто

Новичков обязали обозначить свой автомобиль знаком «начинающий водитель», если стаж вождения не достиг двух лет. Это поможет другим участникам движения. Стоит отметить, что за минувший год с участием водителей-новичков в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО зафиксировано 50 ДТП, шесть из них с летальным исходом.