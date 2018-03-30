Подготовка ливневой канализации к таянью снега началась в Нижнем Тагиле
30 марта, 18:00Транспорт
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30 марта в Нижнем Тагиле начались работы по прочистке ливневых колодцев. Завершить прочистку планируется ко 2 апреля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дорожные организации начнут работу с ливневыми колодцами, водоотводными канавами и лотками в местах подтопления дорог. Прочистка начнется раньше срока, установленного муниципальным контрактом. Идея раннего старта работ принадлежит общественному движению «Тагил без ям».
30 марта главный инженер МУП «Тагилдорстрой» Вениамин Воеводкин сообщил ОД «Тагил без ям», что до 2 апреля первая прочистка на подтапливаемых участках будет завершена.
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