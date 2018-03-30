Светофор установлен на перекресте ул. Черных и Липовый тракт в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

По словам Алексея Панченко, объект был установлен по указанию Сергея Носова для более безопасного передвижения водителей и пешеходов. Несколько дней он работал в режиме мигания, чтобы участники дорожного движения привыкли. 29 марта автоматический регулировщик был запущен в рабочий режим, сообщает Тагил-ТВ.