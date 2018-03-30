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Светофор установлен на перекресте ул. Черных и Липовый тракт в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Светофор установлен на перекресте ул. Черных и Липовый тракт в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

30 марта, 14:35Транспорт
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