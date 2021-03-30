112 новых легковых автомобилей закупит для больниц области свердловский минздрав

Согласно проекту контракта, будут приобретены 112 автомобилей с количеством посадочных мест не менее семи. Машины должны быть на бензиновом топливе с механической коробкой передач и иметь максимальную скорость не менее 160 километров в час. Кроме того, транспортные средства должны быть оборудованы электростеклоподъемниками передних дверей, аудиосистемой и центральным замком с дистанционным управления.