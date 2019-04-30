Екатеринбургскому метрополитену грозит закрытие на три месяца
Сегодня, 12:14ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловском областном суде стартовало слушание дела в отношении МУП «Екатеринбургский метрополитен», информация об этом размещена в картотеке суда.
Сюжеты: Екатеринбург
МУП «Екатеринбургский метрополитен» вменяется умышленное нарушение требований техники безопасности на транспорте.
Санкция части 3 статьи 11.15.1 Кодекса об административных правонарушениях предполагает наложение штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо приостановку деятельности сроком на 90 суток.
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