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Метро Екатеринбурга оштрафовали за муляж бомбы от ФСБ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Метро Екатеринбурга оштрафовали за муляж бомбы от ФСБ

Сегодня, 14:54ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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