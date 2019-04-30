В Екатеринбурге мужчина пытался за 60 секунд угнать Infiniti

Инцидент с попыткой угона иномарки произошел 16 апреля в центре Екатеринбурга. Угонщик вскрыл дорогостоящую иномарку, сел за руль и начал выезжать с парковки, при этом задев припаркованный рядом автомобиль. Все это из окна видел владелец угоняемого автомобиля Infiniti, действие заняло около 60 секунд. Автовладелец выбежал из дома, когда машина уже отъезжала, догнал авто, воспользовавшись тем, что угонщик растерялся. Однако поймать молодого человека не получилось, он быстро покинул место происшествия.

29 апреля сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в угоне.

Подозреваемым оказался нигде не работающий местный житель 1992 года рождения, ранее судимый за кражу. Молодой человек освободился из мест лишения свободы лишь в феврале 2019 года,пояснили корреспондентам Е1 в правоохранительных органах.

Видео Видео: е1.ru