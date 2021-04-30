Над главным пролетом моста над Свердловским шоссе в Нижнем Тагиле уложены балки

Продолжается строительство и на других участках. Так, подрядчики утверждают, что набирает обороты ход строительства путепровода над железной дорогой. Работа проводится над всеми опорами. В некоторых местах рабочие вынимают грунт и готовят основание фундамента, где-то армируют конструкции. При этом на четвертой опоре на следующей неделе планируется начать монтаж вертикальных и наклонных стоек.