Над главным пролетом моста над Свердловским шоссе в Нижнем Тагиле уложены балки

По мнению заместителя директора службы заказчика городского хозяйства Николая Новикова, событие можно считать символичным, так как закрытый пролет теперь имеется над двумя из трех запланированных мостовых сооружений. Он отметил, что балки были уложены в течение 48 часов.
Общий вес балок составляет более 500 тонн. Для монтажа был пригнан специальный кран из Пермского края. Одновременно осуществляется возведение остальных элементов клеверной развязки, формируется основание для полосы-разгона и полосы торможения.
Продолжается строительство и на других участках. Так, подрядчики утверждают, что набирает обороты ход строительства путепровода над железной дорогой. Работа проводится над всеми опорами. В некоторых местах рабочие вынимают грунт и готовят основание фундамента, где-то армируют конструкции. При этом на четвертой опоре на следующей неделе планируется начать монтаж вертикальных и наклонных стоек.
Всего на площадку для строительства завезено и уложено более 400 тысяч кубометров скального грунта. Уже готовы очистные сооружения и проводятся на них пусконаладочные работы. Монтируются также канализационные колодцы и трубы.
На мосту через Тагильский пруд работы ведутся на четвертой, пятой и шестой опорах. К середине мая планируется дать нагрузку пролетного строения на шестую опору.
Напомним, стоимость проекта по строительству моста через Нижнетагильский пруд составляет 4 миллиарда рублей. В середине апреля 2021 года рабочие монтировали ливневую канализацию на подъезде к мосту со стороны ГГМ.