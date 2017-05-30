Грузовик провалился в дебаркадер торгового центра в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
30 мая 2017, 07:15Транспорт
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В минувший понедельник, 29 мая, в столице Урала грузовик ГАЗон Next провалился в дебаркадер торгового центра «Пассаж» в центре города.
Сюжеты: Екатеринбург
Грузовик покидал место выгрузки товара, передние колеса находились на улице. Однако в какой-то момент лифт стал опускаться вниз. Водитель, поняв в чем дело, выскочил из грузовика, а машина опустилась на заднюю часть.
Работники закрыли ворота, чтобы скрыть инцидент от глаз очевидцев.
В руководстве здания сообщили, что пострадавших нет, грузовик поднимут обратно. Машина не повреждена, пишет E1.ru.
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Фото и видео: E1.ru
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