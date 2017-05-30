Мероприятие «Должник» прошло в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО
30 мая 2017, 10:25Транспорт
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Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» прошло на территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие направлено на выявление должников по оплате административных штрафов. За время рейда было взыскано 26 600 руб. Рейд осуществлялся в период с 22 по 26 мая этого года силами 58 сотрудников ГИБДД.
Помимо этого было составлено 39 административных протоколов и 152 постановления направлено судебным приставам.
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