Плиты вместо асфальта были уложены на месте перекопа по проспекту Вагоностроителей в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Покрытие на половине проезжей части потом было восстановлено нормальным образом. А вторую половину почему-то закрыли железобетонными плитами. Уже к настоящему времени на стыке плит и асфальтового покрытия образовались ямы. Дальше, понятное дело, будет только хуже считает тагильчанин Дмитрий.

Тагильчане задаются вопросом: когда будут восстанавливать дорогу после перекопов.

Безусловно, эта мера была временной. К сожалению, «Горэнерго» еще не провели конкурс на определение подрядчика на восстановление своих перекопов, и поэтому неизвестны сроки восстановления покрытия на этом участке сообщили в общественном движении «Тагил без ям».

Специалисты МУП «Горэнерго» сообщили о запланированном полном восстановление этого участка дороги.

Дорожное покрытие обязательно будет восстановлено полностью. Точные даты проведения работ пока не известны подтвердили в МУП «Горэнерго».