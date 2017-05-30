Плиты вместо асфальта были уложены на месте перекопа по проспекту Вагоностроителей в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Осенью 2016 года для замены трубопровода был перекопан проспект Вагоностроителей в районе его пересечения с улицей Орджоникидзе в Нижнем Тагиле.
Покрытие на половине проезжей части потом было восстановлено нормальным образом. А вторую половину почему-то закрыли железобетонными плитами. Уже к настоящему времени на стыке плит и асфальтового покрытия образовались ямы. Дальше, понятное дело, будет только хуже считает тагильчанин Дмитрий.
Тагильчане задаются вопросом: когда будут восстанавливать дорогу после перекопов.
Безусловно, эта мера была временной. К сожалению, «Горэнерго» еще не провели конкурс на определение подрядчика на восстановление своих перекопов, и поэтому неизвестны сроки восстановления покрытия на этом участке сообщили в общественном движении «Тагил без ям».
Специалисты МУП «Горэнерго» сообщили о запланированном полном восстановление этого участка дороги.
Дорожное покрытие обязательно будет восстановлено полностью. Точные даты проведения работ пока не известны подтвердили в МУП «Горэнерго».
© Екатерина Малых, TagilCity.ru