Тюнинг переднего бампера
Мода на автомобильные бамперы начинается именно с бамперов. Поэтому современные производители стараются сделать их максимально функциональными. Они должны быть аэродинамичными, защищать транспортное средство от повреждений при мелких ударах, а также соответствовать общей концепции дизайна транспортного средства.
Тем не менее, далеко не каждого владельца автомобиля устраивает внешний вид этой детали. Поэтому неудивительно, что многие принимают решение купить тюнингованный бампер для своего транспорта.
Какие преимущества установки тюнингованного бампера?
Приняв решение провести тюнинг переднего бампера, потенциальный покупатель гарантированно воспользуется следующими преимуществами:
- Улучшение аэродинамики. Автомобиль будет вести себя более уверенно при езде на высокой скорости;
- Улучшение вентиляции моторного отсека. В таких бамперах обычно имеются большие ребра для забора воздуха. Они, в свою очередь, дают возможность направлять в моторный отсек большее количество воздушный массы. Как результат, двигатель и сопутствующие компоненты смогут охлаждаться с гораздо большей эффективностью;
- Улучшение внешнего вида. Это одна из главных причин, по которым проводится тюнинг переднего бампера. Заказчик сможет быть уверенным в том, что его транспортное средство будет более узнаваемым среди множества аналогичных однотипных автомобилей;
- Увеличение уровня защиты автомобиля от повреждений. Как правило, к легковым автомобилям это не относится, но есть и свои исключения. Некоторые модели тюнингованных бамперов имеют повышенный уровень жесткости, что позволяет защитить кузов и детали моторного отсека от повреждений;
- Снижение веса. На рынке можно купить тюнингованный бампер, созданный из карбона. Его прочность в несколько раз превышает показатели пластиковых бамперов, но по стоимости он дороже.
Таким образом, тюнинг переднего бампера дает возможность существенно улучшить динамические характеристики транспортного средства, уникализировать его дизайн. Ценообразование зависит от стиля каждой отдельно взятой модели, а также материала, из которой она изготовлена. Перед оформлением покупки необходимо убедиться в том, что он подходит для вашего транспортного средства. Причем подбор конкретной модели напрямую зависит и от года производства/поколения конкретного автомобиля.