Водитель с признаками наркотического опьянения был задержан в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
30 мая 2017, 08:00Транспорт
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Минувшим днём в Екатеринбурге на Россельбане был задержан водитель на Шкоде в состоянии наркотического опьянения. Манера его езды привлекла внимание сотрудников дорожной полиции.
Сюжеты: Екатеринбург
Полицейские сделали вывод, что водитель находится «под кайфом», пишет E1.ru. Об этом свидетельствовала заторможенная реакция, движения и невнятная речь. Он даже не мог понятно объяснить, куда едет.
Задержанного 35-летнего нарушителя доставили в медучреждение. Если состояние будет подтверждено, мужчине грозит штраф и лишение водительского удостоверения.
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Фото и видео: E1.ru
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