«Возьми ребенка за руку»: школьники нанесли новую разметку в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Школьники сами нанесли разметку у пешеходного перехода на Вагонке. Акция уникальная и ранее в Нижнем Тагиле еще не проводилась. Проведение таких акций планируется сделать систематическим.

Мероприятие направлено на предотвращение ДТП с участием детей и на привлечение внимания родителей к проблеме детского травматизма на дорогах.

Первое место мы выбрали именно потому, что тут детский сад, это именно такой возраст, опасный. Мы будем продолжать акцию на других перекрестках отметил Сергей Бернгардт.

У нас пилотный проект на Вагонке на ул. Чайковского, но мы планируем и дальше продолжать мероприятия сообщил Никита Чапурин.