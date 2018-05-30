«Возьми ребенка за руку»: школьники нанесли новую разметку в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
30 мая, 10:20ТранспортЮлия Суворова
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В Нижнем Тагиле 30 мая прошла акция «Возьми ребенка за руку». На мероприятии присутствовали Сергей Бернгардт, начальник отдела пропаганды ГИБДД, Никита Чапурин, председатель общественного движения «Тагил без ям», ученики школы №61.
Сюжеты: Нижний Тагил
Школьники сами нанесли разметку у пешеходного перехода на Вагонке. Акция уникальная и ранее в Нижнем Тагиле еще не проводилась. Проведение таких акций планируется сделать систематическим.
Мероприятие направлено на предотвращение ДТП с участием детей и на привлечение внимания родителей к проблеме детского травматизма на дорогах.
Первое место мы выбрали именно потому, что тут детский сад, это именно такой возраст, опасный. Мы будем продолжать акцию на других перекрестках отметил Сергей Бернгардт.
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У нас пилотный проект на Вагонке на ул. Чайковского, но мы планируем и дальше продолжать мероприятия сообщил Никита Чапурин.
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© Юлия Суворова, TagilCity.ru
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