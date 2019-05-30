Масштабный капремонт свердловских автодорог начнётся с июня 2019 года

Особое внимание ремонтные бригады уделят транспортным коридорам, которые соединяют область с севера на юг и с запада на восток. Это трассы в направлении Серова, Режа, Первоуральска, Полевского и Берёзовского. Об этом 30 мая заявил на встрече со СМИ министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Стоит серьёзная задача по снижению очагов аварийности и количества погибших в ДТП. Мы планируем сократить смертность с 10 человек до четырёх на 100 тысяч жителей в год. Приведение автодорог в нормативное состояние в первую очередь будет влиять на снижение этого показателя,отметил министр.

На данный момент завершены все процедуры по заключению госконтрактов с подрядчиками, что позволит начать выполнение строительно-монтажных работ и контроль качества в июне 2019 года.

Отмечу, что произошло ужесточение контроля качества. Количество параметров, по которым будет оцениваться и оплачиваться работа подрядчика, увеличилось в десятки раз. Ранее этих параметров было не более трёх,рассказал Старков.

При проведении работ будет использовано новое дорожное покрытие, содержащее специальные полимер-модифицирующие добавки. Это увеличит срок службы и продлит ресурс износа дорог.

Напомним, что 30 мая в Нижнем Тагиле в рамках национального проекта БКАД начался ремонт улицы Гагарина.