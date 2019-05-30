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#домахорошо
Масштабный капремонт свердловских автодорог начнётся с июня 2019 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Масштабный капремонт свердловских автодорог начнётся с июня 2019 года

Вчера, 23:59ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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