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#домахорошо
В Екатеринбурге на 11 табло для транспорта выделено 1,5 миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге на 11 табло для транспорта выделено 1,5 миллиона рублей

Сегодня, 18:58ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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