В Екатеринбурге на 11 табло для транспорта выделено 1,5 миллиона рублей
Сегодня, 18:58ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мэрия Екатеринбурга купит 11 новых электронных табло для остановок общественного транспорта, сообщается на сайте госзакупок.
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На закупку потратят 1,5 млн рублей. На табло будет транслироваться информация о расписании трамваев и троллейбусов.
Подрядчика для выполнения работ должны выбрать до 14 июня. В течение месяца все 11 табло должны будут установить на остановках. Сообщается, что экраны будут оснащены GPRS.
В первую очередь табло установят на тех остановках, где обычно ожидают транспорт наибольшее количество пассажиров.
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