В Екатеринбурге на 11 табло для транспорта выделено 1,5 миллиона рублей

На закупку потратят 1,5 млн рублей. На табло будет транслироваться информация о расписании трамваев и троллейбусов.

Подрядчика для выполнения работ должны выбрать до 14 июня. В течение месяца все 11 табло должны будут установить на остановках. Сообщается, что экраны будут оснащены GPRS.