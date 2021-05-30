Можно ли частично открыть движение на мосту по Циолковского в Нижнем Тагиле?

Ограждения и знаки, запрещающие проезд всех видов транспорта по мосту на Циолковского, появились в 4 часа утра 12 мая. И в первый же день это привело к пробкам из автомобилей сотрудников НТМК, торопящихся на рабочее место. Руководство комбината сначала рассматривало идею изменить график работы в некоторых цехах, но позже от нее отказалось — все сотрудники в день Х поехали на работу к 8 утра.