Можно ли частично открыть движение на мосту по Циолковского в Нижнем Тагиле?

Ограждения и знаки, запрещающие проезд всех видов транспорта по мосту на Циолковского, появились в 4 часа утра 12 мая. И в первый же день это привело к пробкам из автомобилей сотрудников НТМК, торопящихся на рабочее место. Руководство комбината сначала рассматривало идею изменить график работы в некоторых цехах, но позже от нее отказалось — все сотрудники в день Х поехали на работу к 8 утра.
В социальных сетях 12 и 13 мая прошла волна жалоб на заторы и удлинившееся время в пути от тагильчан, живущих и работающих в разных частях города.
А где ходить, если я работаю на Красном Камне? Я должна по пробкам ехать на маршрутке через город. На автобусе № 2 я не успеваю на работу и с работы. Если бы 25Р ходил по маршруту «двойки» и почаще в часы пик, было бы проще. Надо оперативно поменять маршрут,пишет в социальной сети «ВКонтакте» жительница Тагилстроя Светлана.
Дольше всего автомобилистам приходится ожидать проезда по участкам вблизи вокзала — на улицах Кулибина, Бондина, Садовой и Заводской. В ГИБДД Нижнего Тагила посоветовали горожанам по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, либо объединиться в группы для совместных поездок, чтобы избежать заторовых ситуаций при проезде и объезде ремонтируемого участка.
Получило огласку мнение о необходимости закрывать мост по полосам: пропускать транспорт по одной половине путепровода, а вторую в это время реконструировать.
Да ничего я не пойму, вон сколько мостов ремонтируют по области, все производят ремонт мостов по половине, и нет проблем, а тут все закрыли, я участок дороги, который проезжал за 10 минут, сегодня проехал за полтора часа, рассказал автолюбитель Роман.
Пропуск транспорта по одной полосе во время реконструкции моста на Циолковского действительно кажется одной из мер, снимающей транспортную напряженность в центре города. Однако областное правительство объясняет, что выполнение работ по реконструкции данного путепровода под движением автомобильного транспорта невозможно. В министерстве транспорта и связи Свердловской области рассказали TagilCity.ru, что полное закрытие участка автодороги по Циолковского обусловлено сразу рядом технических моментов:
Высота проезжей части реконструируемого путепровода отличается до реконструкции и после на 1,7 м. При такой разнице в высотных отметках невозможно организовать укрепление насыпи по смежным её частям, так как есть ограничение в габарите по ширине,объясняют в областном Минтрансе.
Также чиновники говорят о возможном ухудшении состояния моста с момента последнего обследования в 2017 году. Тогда на мосту было назначено ограничение движения автомобильного транспорта полной массой 23 тонны. За три года на участке восстановительные работы не производились и дефекты могли прогрессировать и ещё снизить несущую способность путепровода:
Монтаж балок производится в два этапа с использованием части существующего путепровода. При этом ограничения по полной массе распространялись при условии целостности конструкции путепровода, и при демонтаже половины путепровода расчёт несущей способности многократно снижается,объясняют риски при неполном перекрытия моста специалисты.
Во время строительства нового моста на Циолковского будут использованы несколько кранов, что также делает невозможным частичное открытие движения. Для монтажа балок пролётного строения используется часть путепровода, так как вес одной балки составляет 58 т и использования одного крана для монтажа пролётного строения невозможно при таком вылете стрелы, сообщают в Минтрансе.
Современные требования ГОСТа увеличивают габарит нового путепровода, который появится вместо построенного несколько десятилетий назад моста. С двух сторон от моста расположены гаражи, также стесняющие маневрирование при строительстве. Поэтому проектной организацией было принято решение смонтировать подпорную стенку, для возведения которой требуется демонтировать половину насыпи, что также не позволяет сохранить движение автомобильного транспорта.
Мнение минтранса редакции TagilCity.ru подтвердили и в эксплуатирующей городские дороги организации.
На первых этапах реконструкции происходит разборка подпорной стенки и выемка порядка 40 тысяч тонн грунта. Согласно проекту, убираются центральные опоры моста и сам путепровод станет выше. Оставить движение транспорта при таких работах абсолютно невозможно, сообщил свое мнение директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Работы по подготовке к реконструкции моста начались в апреле 2021 года. Подрядчик спилил деревья, мешающие строительству, и смонтировал аншлаги, информирующие о закрытии путепровода и подсказывающие пути объезда. Сразу после остановки движения транспорта на строительный участок привезли тяжелую технику и начали разбор дорожного полотна и тротуаров. Специальной фрезой сняли асфальт.
После этого экскаваторами демонтируют бетонное основание на подъездах к мостовому сооружению. Согласно заявлению представителя подрядчика в беседе с губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Владиславом Пинаевым, работы по реконструкции моста должны закончиться в сентябре 2021 года.
Важным этапом подготовки к ремонту стала разработка маршрутов объезда на Тагилстрой. Подрядчик совместно с ГИБДД и управлением городского хозяйства утвердили три маршрута объезда: через ул. Береговую-Краснокаменскую и Рудник, через ул. Кулибина и Фестивальную, через Северное шоссе и технический проезд до ул. Шевченко.
Для снижения заторов, управление городским хозяйством даже изменило схемы проезда улиц Кушвинская и Бондина. Движение по ним сделали односторонним, что стало неожиданностью для водителей в первые дни после закрытия моста. ГИБДД привлекли к административной ответственности более 60 автомобилистов за выезд на дорогу с односторонним движением во встречном направлении.
Путепровод на Циолковского был построен в 1946 году. Его конструкция представляет собой две железобетонных подпорных стенки, два ряда центральных опор. Пролетные строения выполнены из стальных балок, поверх которых уложены бревна и железобетонные плиты. Покрытие дорожного полотна — асфальтобетон. Под мостом проходят железнодорожные пути.
В 2015 году состояние моста по ул. Циолковского попало в поле зрения общественников. Надзорные органы после обращения председателя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина постановили провести реконструкцию путепровода. Первый аукцион на ремонт моста и ул. Октябрьской революции объявляют в 2018 году. Его выигрывает дочерняя компания УВЗ — ООО «УБТ-Сервис». Но работы так и не начались из-за отсутствия финансирования. Конкурсную процедуру отменили, ремонт отложили на неопределенный срок.
В 2020 году региональные власти подтвердили выделение средств на ремонт моста по улице Циолковского в Нижнем Тагиле, и был объявлен новый аукцион. Контракт на сумму 1 млрд 65 млн рублей с администрацией города на реконструкцию путепровода выиграло ООО «Уралстроймонтаж». Работы начаты, мост закрыт. А мы продолжаем следить за ходом реконструкции и информировать тагильчан.