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С 1 июля в Нижнем Тагиле на месяц закрывается ул. Балакинская для проведения ремонта дороги (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С 1 июля в Нижнем Тагиле на месяц закрывается ул. Балакинская для проведения ремонта дороги (ФОТО)

30 июня 2016, 15:25ТранспортПавел Щербина
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