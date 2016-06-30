С 1 июля в Нижнем Тагиле на месяц закрывается ул. Балакинская для проведения ремонта дороги (ФОТО)

Планируется, что работы по фрезерованию дороги на улице Балакинская начнутся завтра. На время проведения работ движение по дороге будет закрыто в обе стороны.

Работы по фрезерованию дороги на ул. Балакинская в промежутке от улицы Индустриальной на север до первого поворота направо начнутся с завтрашнего дня. На время проведения работ дорога будет закрыта для движения в обе стороны, однако вечером и ночью будет открыта объяснил главный инженер ООО «УБТ-Сервис» Игорь Васильев.

Согласно «Графику ремонта автомобильных дорог города Нижний Тагил в 2016 году», самый дорогой дорожный ремонт этого сезона (ремонт ул. Балакинская) должен продолжаться до 30 сентября 2016 года. Однако в официальном документе имеется в виду весь перечень работ на всём протяжении улицы. Работы на участке, который с завтрашнего дня придётся объезжать автолюбителям Нижнего Тагила, закончатся значительно раньше:

Назвать точные сроки окончания работ на ул. Балакинская на отрезке от ул. Индустриальной до Металлургов проблематично в виду того, что на скорость выполнения работ влияет множество факторов. Однако мы рассчитываем между 15 и 20 июля уложить асфальт на этом отрезке добавил Игорь Васильев.

Представители компании «УБТ-Сервис» рассказали, что работы на ул. Балакинская будут проводиться в три этапа. На фотографиях можно ознакомиться с предлагаемой схемой объезда на время каждого из этапов работ:

Жители Нижнего Тагила сообщают о том, что представители компании «Сигнал-3» уже устанавливают знаки, предупреждающие о необходимости объезда места проведения работ.

Часто из-за плохих дорог состояние автомобиля ухудшается в разы быстрее. И в некоторых случаях это сделать можно и самому. Но когда дело доходит до электрооборудования вашего железного коня, то здесь возникают различные трудности. О том, как и где можно отремонтировать свой автомобиль и приобрести к нему новые рабочие части, смотрите здесь.