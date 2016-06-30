В Нижнем Тагиле рабочие укладывали асфальт рядом с лужей при гарантийном ремонте на Вагонке (ВИДЕО)
Рабочие компании «Уралдортехнологии» осуществляли гарантийный ремонт улицы Ильича в Нижнем Тагиле.
На их работу обратил внимание неравнодушный гражданин. Как можно видеть на кадрах, рабочий объяснил тагильчанину, что ямы с лужами, находящиеся рядом с ремонтируемой дорогой, не входят в зону ответственности его компании.
Это не наше. Это города дорога пояснил дорожный рабочий.
Тагильчанин, удивлённый таким подходом к выполнению работ, выложил видеозапись в сообществе общественного движения «Тагил без ям».
В комментариях ему пояснили, что ямы с лужами находятся вне зоны ответственности подрядчика, осуществляющего гарантийный ремонт.
Скорее всего, лужа находится у примыкания дорог. Нужно смотреть на ситуацию по объекту. В принципе, на струйно-инъекционный метод влага не сильно влияет. Он используется против мелких ямок и щелей. Необходимо отметить, что в рамках гарантийного ремонта подрядчик не может ремонтировать другие дороги, не входящие в его зону ответственности. Ведь эти работы ему не оплачиваются рассказал журналистам председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
© Эрик Х., TagilCity.ru