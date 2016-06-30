В Нижнем Тагиле рабочие укладывали асфальт рядом с лужей при гарантийном ремонте на Вагонке (ВИДЕО)

На их работу обратил внимание неравнодушный гражданин. Как можно видеть на кадрах, рабочий объяснил тагильчанину, что ямы с лужами, находящиеся рядом с ремонтируемой дорогой, не входят в зону ответственности его компании.

Скорее всего, лужа находится у примыкания дорог. Нужно смотреть на ситуацию по объекту. В принципе, на струйно-инъекционный метод влага не сильно влияет. Он используется против мелких ямок и щелей. Необходимо отметить, что в рамках гарантийного ремонта подрядчик не может ремонтировать другие дороги, не входящие в его зону ответственности. Ведь эти работы ему не оплачиваются рассказал журналистам председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.