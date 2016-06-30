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В Нижнем Тагиле рабочие укладывали асфальт рядом с лужей при гарантийном ремонте на Вагонке (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле рабочие укладывали асфальт рядом с лужей при гарантийном ремонте на Вагонке (ВИДЕО)

30 июня 2016, 16:30ТранспортПавел Щербина
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