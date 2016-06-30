Юный велосипедист травмировался на пешеходном переходе на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
30 июня 2016, 16:50ТранспортДенис Таратонов
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Вчера, 29 июня, 11-летний тагильчанин попытался пересечь проезжую часть улицы Окунева. Появление справа от него автомобиля Mercedes привело к тому, что мальчик упал на асфальт и получил несколько ушибов. Дорожная полиция Нижнего Тагила проводит проверку этого инцидента.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пересекать улицу юный велосипедист начал по пешеходному переходу недалеко от здания поликлиники №1. Картину того, что произошло в дальнейшем, пытается восстановить сейчас полиция:
По первоначальной версии ребенок пострадал в результате падения с велосипеда. Он увидел перед собой автомобиль, резко затормозил и упал. Однако сейчас возникли сомнения. Для выяснения всех обстоятельств происшествия проводится проверка сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Фото АН «Между строк»
В конце весны в коллективном саду «Старатель-2» под колеса отечественного автомобиля попала 12-летняя девочка на велосипеде.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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