Юный велосипедист травмировался на пешеходном переходе на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Пересекать улицу юный велосипедист начал по пешеходному переходу недалеко от здания поликлиники №1. Картину того, что произошло в дальнейшем, пытается восстановить сейчас полиция:

По первоначальной версии ребенок пострадал в результате падения с велосипеда. Он увидел перед собой автомобиль, резко затормозил и упал. Однако сейчас возникли сомнения. Для выяснения всех обстоятельств происшествия проводится проверка сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.