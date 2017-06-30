Дороги или реки? Центральные улицы Нижнего Тагила затоплены после ливня (ФОТО, ВИДЕО)
30 июня 2017, 17:45ТранспортПавел Щербина
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Днём 30 июня на Нижний Тагил обрушился ливень, сопровождаемый грозой и крупным градом.
Сюжеты: Нижний Тагил
В последствии интенсивного дождя с градом, который продолжался немногим более часа, многие городские дороги были затоплены из-за того, что ливневая канализация не справилась с подобной нагрузкой.
Особенно затруднён был проезд по перекрёстку Фрунзе-Серова-Островского, который связывает Выю с Центром Нижнего Тагила.
Поток воды значительно затруднил движение и по пр. Вагоностроителей в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
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Фото, видео: 30 июня, 2017 г.
Получить оперативные комментарии от инстанций журналистам TagilCity.ru не удалось. На выходные синоптики прогнозируют тёплую погоду с малым количеством осадков.
Потому, вероятно, как и в прошлый раз, проблему с затоплением дорог решит сама природа.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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