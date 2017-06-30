Дороги или реки? Центральные улицы Нижнего Тагила затоплены после ливня (ФОТО, ВИДЕО)

В последствии интенсивного дождя с градом, который продолжался немногим более часа, многие городские дороги были затоплены из-за того, что ливневая канализация не справилась с подобной нагрузкой.

Особенно затруднён был проезд по перекрёстку Фрунзе-Серова-Островского, который связывает Выю с Центром Нижнего Тагила.

Поток воды значительно затруднил движение и по пр. Вагоностроителей в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Фото, видео: 30 июня, 2017 г.

Получить оперативные комментарии от инстанций журналистам TagilCity.ru не удалось. На выходные синоптики прогнозируют тёплую погоду с малым количеством осадков.

Потому, вероятно, как и в прошлый раз, проблему с затоплением дорог решит сама природа.