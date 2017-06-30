Россияне стали ездить на такси в два раза чаще

В последнее время в России наблюдается тенденция повышения спроса на услуги такси. Российские жители стали реже пользоваться общественным транспортом и чаще – такси. Только за последние три года число пассажиров такси выросло более чем в два раза.

Так, в 2014 году такси предпочли 22 млн россиян, в 2015 году число перевозок пассажиров такси выросло до 27 млн человек. А в 2016 году оно составило 45 млн человек: такие данные предоставил Росстат.

Количество автобусных перевозок за эти годы снизилось на 2%. Пользоваться метро пассажиры стали на 3,4% реже. Число пассажиров трамваев снизилось на 10%, троллейбусов – на 18%, сообщает газета «Известия».

Такую динамику специалисты связывают с уменьшением количества автобусов и троллейбусов, а также с ростом стоимости проезда в общественном транспорте и снижением цен на услуги такси.