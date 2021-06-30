Дорогу Екатеринбург — Пермь капитально отремонтируют

Дорогу Екатеринбург — Пермь капитально отремонтируют
Дорогу Екатеринбург — Пермь капитально отремонтируют
Сегодня, 09:21ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Около 70 километров трассы от Екатеринбурга до Перми капитально отремонтируют перед строительством скоростной трассы до Казани.

Три конкурса на разработку проектов капремонта трассы Р-242 на сайте госзакупок разместил ФКУ «Уралуправтодор».

Согласно документации, ремонт будет произведен на трех участках: от 232 до 250 километра, от 276 до 301 и от 301 до 326 километров.

Работы по проектированию, на которые потратят порядка 111 миллионов рублей, должны быть завершены к сентябрю 2022 года.

Напомним, для скоростной трассы Екатеринбург — Казань — Москва построят новый участок дороги на отрезке от поселка Ачит до башкирского города Дюртюли. Новая дорога станет частью существующей дорожной сети на трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург».

Сюжеты:
Екатеринбург
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