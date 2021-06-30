Три конкурса на разработку проектов капремонта трассы Р-242 на сайте госзакупок разместил ФКУ «Уралуправтодор».
Согласно документации, ремонт будет произведен на трех участках: от 232 до 250 километра, от 276 до 301 и от 301 до 326 километров.
Работы по проектированию, на которые потратят порядка 111 миллионов рублей, должны быть завершены к сентябрю 2022 года.
Напомним, для скоростной трассы Екатеринбург — Казань — Москва построят новый участок дороги на отрезке от поселка Ачит до башкирского города Дюртюли. Новая дорога станет частью существующей дорожной сети на трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург».