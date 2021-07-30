Трубы для слива дождевой воды укладывают рабочие на дороге в Серебрянке под Тагилом

Трубы для слива дождевой воды укладывают рабочие на дороге в Серебрянке под Тагилом
Трубы для слива дождевой воды укладывают рабочие на дороге в Серебрянке под Тагилом
Сегодня, 13:54ТранспортФото: МУП "Тагилдорстрой"
Специалисты начали укладку водопропускных труб вдоль грунтовой дороги в поселке Серебрянка под Нижним Тагилом для того, чтобы ее не размывало дождевой водой.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил Серебрянку и встретился там с местными жителями и главой поселка. Они пожаловались, что на съездах с грунтовой дороги нет труб, и во время дождя там скапливается вода, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Нам дали протокольное поручение, чтобы решить эту проблему. Специалисты уже приступили к работе. Будут уложены четыре асбестоцементные трубы по одной стороне дороги, а затем рабочие выровнят заезды, пояснил Игорь Васильев.

Фото:МУП "Тагилдорстрой"

Напомним, 28 июля на улице Менделеева завал из мусора и бревен под мостом через реку Кушва был ликвидирован. Конструкцию подбило деревьями, из-за этого мост просел. Специалисты МУП «Тагилдорстрой» с помощью крана поставили его обратно на шлакоблоки, на которые он опирается.

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