Трубы для слива дождевой воды укладывают рабочие на дороге в Серебрянке под Тагилом

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил Серебрянку и встретился там с местными жителями и главой поселка. Они пожаловались, что на съездах с грунтовой дороги нет труб, и во время дождя там скапливается вода, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Нам дали протокольное поручение, чтобы решить эту проблему. Специалисты уже приступили к работе. Будут уложены четыре асбестоцементные трубы по одной стороне дороги, а затем рабочие выровнят заезды, пояснил Игорь Васильев.
Напомним, 28 июля на улице Менделеева завал из мусора и бревен под мостом через реку Кушва был ликвидирован. Конструкцию подбило деревьями, из-за этого мост просел. Специалисты МУП «Тагилдорстрой» с помощью крана поставили его обратно на шлакоблоки, на которые он опирается.