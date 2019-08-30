Прокуратура проводит проверку после экстренной посадки самолета в Кольцово

Борт следовал по маршруту Санкт-Петербург — Худжант, в 8 часов 53 минуты по местному времени самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. По предварительным данным, причиной неисправности послужило столкновение самолета со стаей птиц в аэропорту северной столицы.