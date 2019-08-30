Прокуратура проводит проверку после экстренной посадки самолета в Кольцово
Сегодня, 11:19ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уральская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Кольцово, сообщается на сайте ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
Борт следовал по маршруту Санкт-Петербург — Худжант, в 8 часов 53 минуты по местному времени самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. По предварительным данным, причиной неисправности послужило столкновение самолета со стаей птиц в аэропорту северной столицы.
Посадка прошла благополучно, пассажиры и члены экипажа не пострадали. На борту находились 197 человек, из них 22 ребенка.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей