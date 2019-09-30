Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей

Рейс U6699 летел из Краснодара в Иркутск. Через некоторое время после вылета экипаж сообщил о столкновении с птицей, было принято решение о посадке в ближайшем аэропорту для проведения осмотра самолета. Борт благополучно приземлился. Пассажирам был предоставлен резервный самолет.

В 13.15 по местному времени борт вылетел из Екатеринбурга.