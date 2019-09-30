Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей
Сегодня, 13:36ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Кольцово после столкновения с птицей, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Рейс U6699 летел из Краснодара в Иркутск. Через некоторое время после вылета экипаж сообщил о столкновении с птицей, было принято решение о посадке в ближайшем аэропорту для проведения осмотра самолета. Борт благополучно приземлился. Пассажирам был предоставлен резервный самолет.
В 13.15 по местному времени борт вылетел из Екатеринбурга.
За последнее время это уже третий случай столкновения самолетов «Уральских авиалиний» с птицами. Один из случаев произошел в Подмосковье, когда свердловские пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин смогли посадить самолет на кукурузном поле.
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