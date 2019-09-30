В Нижнем Тагиле впервые за десятки лет отремонтировали дорогу на улице Жуковского

Как подчеркнула пресс-служба мэрии, дорога на улице Жуковского не ремонтировалась десятки лет. Длина участка составила около 1300 погонных метров, а площадь — почти 15 тысяч квадратных метров.

Установили новый бортовой камень, положили три слоя дорожного покрытия, сделали примыкания, провели вдоль дороги вырубку старых кустарников и деревьев, восстановили газоны и ограждения. Уже сверх проекта восстановили порядка 120 квадратных метров тротуаров,рассказал директор компании «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Во время осмотра были выявлены недочёты, однако их признали несущественными, но обязали подрядчика устранить в их в течение двух дней.

В каком первоначальном виде находилась улица Жуковского, все прекрасно знают, дорожное покрытие оставляло желать лучшего. Видны разительные перемены,сказал мэр Владислав Пинаев.

Также сегодня комиссия проверяла улицу Крымскую, которую ремонтировал «Уралстроймонтаж». По заявлению пресс-службы администрации, объект принят не был: претензии возникли к качеству дорожного покрытия, установке бортового камня, обустройству примыканий, восстановлению газонов и тротуаров.