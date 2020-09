Пешеходам и водителям следует быть внимательнее на дорогах, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Из-за тумана на дорогах региона наблюдается ограниченная видимость. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов — переходить дорогу только в установленных местах. Напомним, в Свердловской области с 28 сентября по 2 октября действует предупреждение о смоге. Свердловскую область до конца недели накроет смог

