1 миллион получит лучший проект обустройства территории возле аэропорта Кольцово

Мэрия планирует провести конкурс на лучшую архитектурно-пространственную композицию, которую затем реализуют на территории у аэропорта Кольцово Екатеринбурга. Победитель получит 1 миллион, остальные финалисты по 250 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе приглашаются скульпторы, архитекторы, дизайнеры и студенты профильных ВУЗов, подать заявку можно 1–12 октября 2021 года, сообщает «КП-Екатеринбург». Сам конкурс будет проходить в два этапа: сначала жюри выберет пятерых участников, которые представят самые интересные портфолио. Победителей первого тура представят затем свои эскизные проекты на основе техзадания жюри. Голосование за победителя состоится 6 декабря 2021 года. Напомним, составлена смета на реконструкцию екатеринбургского цирка. За 3 года подготовки проекта и проведения работ строители потратят 2,3 миллиарда федеральных бюджетных рублей. Реконструкция екатеринбургского цирка обойдется в 2,3 миллиарда рублей

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter