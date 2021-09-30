«Уральские авиалинии» обвиняются в нарушении правил безопасности перевозок инвалидов

Инцидент на борту «Уральских авиалиний» произошел в начале сентября 2021 года, когда бортпроводники рейса «Симферополь-Екатеринбург» заставили мать ребенка сдать в багаж специальное инвалидное кресло.

Транспортная прокуратура Свердловской области закончила разбор инцидента с ребенком-инвалидом, которому отказали в специальном удерживающем кресле при посадке в самолет «Уральских авиалиний», сообщает E1. По решению прокуроров, авиакомпания допустила нарушения правил перевозки ребенка-инвалида и должна будет устранить их. Генеральный директор компании-перевозчика получил соответствующее прокурорское представление. Напомним, 10-летний мальчик-инвалид, больной тяжелой формой ДЦП, был вынужден провести три часа полета на коленях матери по возвращению из Крыма в Екатеринбург 6 сентября 2021 года. Родителей с ребенком с тяжелой формой ДЦП не пустили в самолет «Уральских авиалиний»

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