«Уральские авиалинии» обвиняются в нарушении правил безопасности перевозок инвалидов

«Уральские авиалинии» обвиняются в нарушении правил безопасности перевозок инвалидов
«Уральские авиалинии» обвиняются в нарушении правил безопасности перевозок инвалидов
Сегодня, 15:02ТранспортФото: 1МI
Инцидент на борту «Уральских авиалиний» произошел в начале сентября 2021 года, когда бортпроводники рейса «Симферополь-Екатеринбург» заставили мать ребенка сдать в багаж специальное инвалидное кресло.

Транспортная прокуратура Свердловской области закончила разбор инцидента с ребенком-инвалидом, которому отказали в специальном удерживающем кресле при посадке в самолет «Уральских авиалиний», сообщает E1.

По решению прокуроров, авиакомпания допустила нарушения правил перевозки ребенка-инвалида и должна будет устранить их. Генеральный директор компании-перевозчика получил соответствующее прокурорское представление.

Напомним, 10-летний мальчик-инвалид, больной тяжелой формой ДЦП, был вынужден провести три часа полета на коленях матери по возвращению из Крыма в Екатеринбург 6 сентября 2021 года.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ребенокинвалидУральские авиалинииДЦПпрокурорская проверканарушение правилЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы