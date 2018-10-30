Дню жестянщика не быть: обработка от гололеда началась на тагильских дорогах
На дорогах Нижнего Тагила началась активная борьба с гололедом и уборка снега. Дорожные службы перешли на зимнее содержание дорог.
29 октября в Нижнем Тагиле выпал снег и установилась минусовая температура. В связи с этим дорожные службы города начали обработку дорог противогололедными материалами, а также уборку снега.
ООО «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» в ночь с 29 на 30 октября произвели россыпь противогололедных материалов на улицах районов города, на Исинском тракте, Восточном шоссе, Фестивальной улице, Северном шоссе, на дороге Нижний Тагил – Уралец, на Южном, Западном и Северном подъездах к городу. Всего использовано более 100 тонн ПГМ.
С вечера уже обработали ПГМ при помощи спецтехники, аварий жестких не было. Вообще, количество аварий зависит не от дороги, по большому счету, а от стиля вождения. На дороге работают около 20 единиц технике по уборке снега, на улицу выведены люди для этих же целей,рассказали редакции TagilCity.ru в МУП «Тагилдорстрой».
Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила напоминает автовладельцем о своевременной замене летней резины на зимнюю. Это позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями, что поможет значительно сократить количество ДТП.