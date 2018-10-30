Дню жестянщика не быть: обработка от гололеда началась на тагильских дорогах

29 октября в Нижнем Тагиле выпал снег и установилась минусовая температура. В связи с этим дорожные службы города начали обработку дорог противогололедными материалами, а также уборку снега.

ООО «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» в ночь с 29 на 30 октября произвели россыпь противогололедных материалов на улицах районов города, на Исинском тракте, Восточном шоссе, Фестивальной улице, Северном шоссе, на дороге Нижний Тагил – Уралец, на Южном, Западном и Северном подъездах к городу. Всего использовано более 100 тонн ПГМ.

С вечера уже обработали ПГМ при помощи спецтехники, аварий жестких не было. Вообще, количество аварий зависит не от дороги, по большому счету, а от стиля вождения. На дороге работают около 20 единиц технике по уборке снега, на улицу выведены люди для этих же целей,рассказали редакции TagilCity.ru в МУП «Тагилдорстрой».

4 Уборка тротуаров, обновление техники и снег: мэр Нижнего Тагила о дорожном хозяйстве Фото Спецтехника Нижнего Тагила готова к новому зимнему сезону в полном объёме. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл личный осмотр единиц спецтехники и озвучил планы города на зимний сезон.