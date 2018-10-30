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Дню жестянщика не быть: обработка от гололеда началась на тагильских дорогах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дню жестянщика не быть: обработка от гололеда началась на тагильских дорогах

Сегодня, 12:50ТранспортФото: TagilCity.ru
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