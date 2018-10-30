Расписание поездов «Ласточка» изменится с 3 по 6 ноября в Свердловской области
Сегодня, 15:38ТранспортФото: Новости - Правительство России
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Расписание курсирования поездов «Ласточка» изменится на Среднем Урале с 3 по 6 ноября в связи с дополнительным выходным.
С 3 по 6 ноября 2018 года изменится расписание поездов «Ласточка» в направлении Нижнего Тагила, Кушвы, Кузино и Шали.
- Поезд №7060 Нижний Тагил – Екатеринбург, который отбывает в 6:01 по местному времени, будет назначен дополнительно 4 ноября и отменяется 5 ноября.
- Поезд №7070 Нижний Тагил – Екатеринбург с отправлением в 15:12 отменяется 4 ноября, и дополнительно назначается 5 ноября.
- Поезд №7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:36) курсирует 5 ноября.
- Поезд №7069 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 19:03) будет назначен 4 ноября, на 5 ноября поезд отменен.
- Поезд №7079 Екатеринбург – Кушва (через Нижний Тагил, отправление в 19:03) будет курсировать в праздники 5 ноября.
- Поезд №7072 Кушва – Екатеринбург (через Нижний Тагил, отправление в 06:05) поставлен в расписание 6 ноября.
Подробное расписание движения поездов можно узнать в пригородных кассах или на сайте www.svrpk.ru, а также сайте ОАО «РЖД», сообщается на официальном сайте администрации Нижнего Тагила.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей