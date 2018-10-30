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Расписание поездов «Ласточка» изменится с 3 по 6 ноября в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Расписание поездов «Ласточка» изменится с 3 по 6 ноября в Свердловской области

Сегодня, 15:38ТранспортФото: Новости - Правительство России
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