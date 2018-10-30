Расписание поездов «Ласточка» изменится с 3 по 6 ноября в Свердловской области

С 3 по 6 ноября 2018 года изменится расписание поездов «Ласточка» в направлении Нижнего Тагила, Кушвы, Кузино и Шали.

Подробное расписание движения поездов можно узнать в пригородных кассах или на сайте www.svrpk.ru, а также сайте ОАО «РЖД», сообщается на официальном сайте администрации Нижнего Тагила.